macOS Catalina est disponible : l'OS se sépare d'iTunes au profit d'Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV Et permet de se servir d'un iPad comme second écran avec Sidecar 0PARTAGES 5 0 Apple a rendu disponible macOS Catalina, la dernière version de son système d'exploitation. L'éditeur explique qu'avec macOS Catalina, les utilisateurs peuvent profiter d’Apple Arcade, un nouveau service d’abonnement aux jeux proposant de nouveaux jeux exclusifs. Catalina propose également de nouvelles versions pour Mac d'Apple Music, Apple Podcasts et des applications Apple TV.



Une nouvelle fonctionnalité appelée Sidecar permet d'étendre les desktop Mac en se servant d'iPad comme second écran ou comme périphérique de saisie pour une utilisation d'Apple Pencil avec des applications Mac. Le contrôle vocal permet au Mac d'être entièrement contrôlé par la voix. Avec Mac Catalyst, une nouvelle technologie de Catalina permettant aux développeurs tiers d’apporter facilement des applications iPad à Mac, les utilisateurs commenceront à voir leurs applications iPad préférées dans les versions Mac, notamment Twitter, TripIt, Post-It, GoodNotes et Jira (Apple indique que le catalogue d'applications sera fourni au fur et à mesure). Et pour la première fois, Screen Time vient sur Mac, offrant aux utilisateurs un aperçu du temps passé dans les applications et sur les sites Web, ainsi que la possibilité de décider de la manière dont ils passent leur temps.



Apple Arcade



Avec un abonnement à Apple Arcade de 4,99$ par mois, les utilisateurs bénéficient d'un accès illimité à un catalogue de jeux sur Mac, qui peuvent également être joués sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV. Les jeux pouvant être joués sur plusieurs appareils, les joueurs peuvent récupérer leur dernière sauvegarde et continuer simplement sur un autre appareil. Sur Mac, les jeux peuvent être joués avec un clavier, un trackpad ou une souris, et de nombreux jeux prennent également en charge les manettes, notamment les manettes Xbox Wireless avec Bluetooth et PlayStation DualShock 4.



Les abonnés Apple Arcade obtiennent la version complète de chaque jeu, y compris toutes les mises à jour et les extensions, sans publicité ni achat supplémentaire dans le jeu. Au lieu de payer d'avance pour chaque jeu, les abonnés peuvent télécharger n'importe quel jeu Apple Arcade directement à partir du nouvel onglet Arcade du Mac App Store. Apple Arcade propose des jeux pour les joueurs de tous âges afin que chacun puisse trouver quelque chose qu'ils aimeront. Le service est lancé avec un essai gratuit de 30 jours et un seul abonnement comprend un accès pour un maximum de six membres de la famille avec Family Sharing (Partage familial). Le catalogue complet de 100 jeux sera disponible dans les semaines à venir, avec d’autres jeux à venir tous les mois, y compris de nouveaux jeux d’action, d’aventure, de RPG, de course et de stratégie.





« Dread Nautical » de Zen Studios vous accueille à bord d'un navire de croisière appelé The Hope

Au revoir iTunes, bonjour Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV



Trois nouvelles applications (Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV) remplacent iTunes et permettent de découvrir et de profiter facilement de la musique, des émissions de télévision, des films et des podcasts sur Mac. La nouvelle application Apple Music contient plus de 50 millions de chansons, listes de lecture et vidéos de musique. Les utilisateurs auront accès à l'ensemble de leur bibliothèque musicale. Vous pouvez toujours acheter de la nouvelle musique sur l'iTunes Store.



Apple Podcasts propose plus de 700 000 émissions dans son catalogue et la possibilité d'être automatiquement informé des nouveaux épisodes dès qu'ils sont disponibles. L'application propose également de nouvelles catégories d'émissions, des collections sélectionnées et des outils de recherche avancés permettant aux utilisateurs de rechercher des épisodes par événements, personnes et même expressions.



L'application Apple TV rassemble différentes façons de rechercher et de regarder des films et des émissions de télévision en une seule application. Elle propose des chaînes Apple TV, des recommandations personnalisées et plus de 100 000 films et émissions de télévision iTunes à parcourir, acheter ou louer. Et maintenant, Apple TV +, le service d’abonnement vidéo d’Apple, sera également disponible dans l’application Apple TV pour Mac à partir du 1er novembre.





De nouvelles applications dédiées pour Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV rendent la découverte de nouveaux contenus plus facile

Sidecar: Développez l'espace de travail Mac avec iPad



La nouvelle fonctionnalité Sidecar étend l’espace de travail Mac d’un utilisateur en s'appuyant sur un iPad comme second écran, ce qui lui permet d’étaler son travail. Avec Sidecar, vous pouvez vous servir d'un écran iPad comme périphérique de saisie pour dessiner, esquisser ou écrire avec Apple Pencil dans n'importe quelle application Mac Apple ou tierce prenant en charge la saisie au stylet. Sidecar fonctionne sur une connexion filaire afin que les utilisateurs puissent charger leur iPad au cours de leur travail, ou sur une connexion sans fil pour une mobilité accrue, en utilisant tout, des applications d'illustration et des applications de montage vidéo aux applications 3D, telles que Photoshop, Illustrator et ZBrush.





Screen Time : surveiller le temps d'activité Mac de toute la famille



macOS Catalina apporte Screen Time sur Mac pour la première fois, offrant un aperçu de la façon dont les utilisateurs passent du temps avec leurs applications et leurs sites Web. L'application permet de planifier un temps d'arrêt pour aider les utilisateurs à mieux contrôler le temps qu'ils passent devant leur appareil devant des applications ou sites web spécifiques si besoin est. Avec iCloud, Screen Time combine tous les paramètres d'utilisation et de synchronisation des temps d'arrêt et des limites d'application pour tous les appareils. Et avec Family Sharing, Screen Time offre aux parents une visibilité sur les activités de leurs enfants sur tous leurs appareils Apple.





Une accessibilité améliorée avec le contrôle vocal



macOS Catalina présente des fonctionnalités d'accessibilité permettant aux utilisateurs handicapés de tirer le meilleur parti de leurs appareils. Le contrôle vocal est un nouveau moyen pour les utilisateurs de contrôler leurs appareils Mac et iOS avec leur voix. Il utilise la dernière version de la technologie de reconnaissance vocale Siri pour transcrire le texte parlé et permettre l'édition de texte par la voix. Les nouveaux numéros et grilles fournissent les outils nécessaires pour interagir avec pratiquement toutes les applications, et le traitement audio se fait entièrement sur l'appareil. Pour les utilisateurs malvoyants, Hover Text affiche le texte en haute résolution dans une fenêtre dédiée lorsque vous survolez des éléments de texte et d'interface utilisateur.



Fonctionnalités supplémentaires dans macOS Catalina

La nouvelle application Find My combine les applications Find My iPhone et Find My Friends en une seule application facile à utiliser sur Mac, iPad et iPhone. Find My peut aider les utilisateurs à localiser un Mac disparu, même hors connexion, en émettant des signaux Bluetooth pouvant être détectés par les périphériques Apple utilisés à proximité, puis en relayant l'emplacement détecté du Mac à iCloud afin qu'un utilisateur puisse le localiser. Trouver mon application.

Photos offre une nouvelle expérience de navigation qui met en valeur de manière « intelligente » les meilleures images de l’utilisateur.

Safari a une page de démarrage mise à jour qui utilise Siri Suggestions pour modifier la liste des sites, les signets, les onglets iCloud, les sélections de liste de lecture et les liens envoyés dans Messages fréquemment consultés.

Mail dans macOS Catalina ajoute la possibilité de bloquer les courriers électroniques d'un expéditeur spécifié, de mettre en sourdine un fil de discussion trop actif et de vous désabonner des listes de diffusion commerciales.

Notes dispose désormais d'une toute nouvelle vue Galerie, d'outils de recherche plus puissants et d'options de collaboration supplémentaires.

Les rappels ont été repensés avec une toute nouvelle interface utilisateur facilitant la création, l'organisation et le suivi des rappels.



Télécharger macOS Catalina



Source :



Et vous ?



Quelle est votre fonctionnalité préférée ? Apple a rendu disponible macOS Catalina, la dernière version de son système d'exploitation. L'éditeur explique qu'avec macOS Catalina, les utilisateurs peuvent profiter d’Apple Arcade, un nouveau service d’abonnement aux jeux proposant de nouveaux jeux exclusifs. Catalina propose également de nouvelles versions pour Mac d'Apple Music, Apple Podcasts et des applications Apple TV.Une nouvelle fonctionnalité appelée Sidecar permet d'étendre les desktop Mac en se servant d'iPad comme second écran ou comme périphérique de saisie pour une utilisation d'Apple Pencil avec des applications Mac. Le contrôle vocal permet au Mac d'être entièrement contrôlé par la voix. Avec Mac Catalyst, une nouvelle technologie de Catalina permettant aux développeurs tiers d’apporter facilement des applications iPad à Mac, les utilisateurs commenceront à voir leurs applications iPad préférées dans les versions Mac, notamment Twitter, TripIt, Post-It, GoodNotes et Jira (Apple indique que le catalogue d'applications sera fourni au fur et à mesure). Et pour la première fois, Screen Time vient sur Mac, offrant aux utilisateurs un aperçu du temps passé dans les applications et sur les sites Web, ainsi que la possibilité de décider de la manière dont ils passent leur temps.Avec un abonnement à Apple Arcade de 4,99$ par mois, les utilisateurs bénéficient d'un accès illimité à un catalogue de jeux sur Mac, qui peuvent également être joués sur iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV. Les jeux pouvant être joués sur plusieurs appareils, les joueurs peuvent récupérer leur dernière sauvegarde et continuer simplement sur un autre appareil. Sur Mac, les jeux peuvent être joués avec un clavier, un trackpad ou une souris, et de nombreux jeux prennent également en charge les manettes, notamment les manettes Xbox Wireless avec Bluetooth et PlayStation DualShock 4.Les abonnés Apple Arcade obtiennent la version complète de chaque jeu, y compris toutes les mises à jour et les extensions, sans publicité ni achat supplémentaire dans le jeu. Au lieu de payer d'avance pour chaque jeu, les abonnés peuvent télécharger n'importe quel jeu Apple Arcade directement à partir du nouvel onglet Arcade du Mac App Store. Apple Arcade propose des jeux pour les joueurs de tous âges afin que chacun puisse trouver quelque chose qu'ils aimeront. Le service est lancé avec un essai gratuit de 30 jours et un seul abonnement comprend un accès pour un maximum de six membres de la famille avec Family Sharing (Partage familial). Le catalogue complet de 100 jeux sera disponible dans les semaines à venir, avec d’autres jeux à venir tous les mois, y compris de nouveaux jeux d’action, d’aventure, de RPG, de course et de stratégie.Trois nouvelles applications (Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV) remplacent iTunes et permettent de découvrir et de profiter facilement de la musique, des émissions de télévision, des films et des podcasts sur Mac. La nouvelle application Apple Music contient plus de 50 millions de chansons, listes de lecture et vidéos de musique. Les utilisateurs auront accès à l'ensemble de leur bibliothèque musicale. Vous pouvez toujours acheter de la nouvelle musique sur l'iTunes Store.Apple Podcasts propose plus de 700 000 émissions dans son catalogue et la possibilité d'être automatiquement informé des nouveaux épisodes dès qu'ils sont disponibles. L'application propose également de nouvelles catégories d'émissions, des collections sélectionnées et des outils de recherche avancés permettant aux utilisateurs de rechercher des épisodes par événements, personnes et même expressions.L'application Apple TV rassemble différentes façons de rechercher et de regarder des films et des émissions de télévision en une seule application. Elle propose des chaînes Apple TV, des recommandations personnalisées et plus de 100 000 films et émissions de télévision iTunes à parcourir, acheter ou louer. Et maintenant, Apple TV +, le service d’abonnement vidéo d’Apple, sera également disponible dans l’application Apple TV pour Mac à partir du 1novembre.La nouvelle fonctionnalité Sidecar étend l’espace de travail Mac d’un utilisateur en s'appuyant sur un iPad comme second écran, ce qui lui permet d’étaler son travail. Avec Sidecar, vous pouvez vous servir d'un écran iPad comme périphérique de saisie pour dessiner, esquisser ou écrire avec Apple Pencil dans n'importe quelle application Mac Apple ou tierce prenant en charge la saisie au stylet. Sidecar fonctionne sur une connexion filaire afin que les utilisateurs puissent charger leur iPad au cours de leur travail, ou sur une connexion sans fil pour une mobilité accrue, en utilisant tout, des applications d'illustration et des applications de montage vidéo aux applications 3D, telles que Photoshop, Illustrator et ZBrush.macOS Catalina apporte Screen Time sur Mac pour la première fois, offrant un aperçu de la façon dont les utilisateurs passent du temps avec leurs applications et leurs sites Web. L'application permet de planifier un temps d'arrêt pour aider les utilisateurs à mieux contrôler le temps qu'ils passent devant leur appareil devant des applications ou sites web spécifiques si besoin est. Avec iCloud, Screen Time combine tous les paramètres d'utilisation et de synchronisation des temps d'arrêt et des limites d'application pour tous les appareils. Et avec Family Sharing, Screen Time offre aux parents une visibilité sur les activités de leurs enfants sur tous leurs appareils Apple.macOS Catalina présente des fonctionnalités d'accessibilité permettant aux utilisateurs handicapés de tirer le meilleur parti de leurs appareils. Le contrôle vocal est un nouveau moyen pour les utilisateurs de contrôler leurs appareils Mac et iOS avec leur voix. Il utilise la dernière version de la technologie de reconnaissance vocale Siri pour transcrire le texte parlé et permettre l'édition de texte par la voix. Les nouveaux numéros et grilles fournissent les outils nécessaires pour interagir avec pratiquement toutes les applications, et le traitement audio se fait entièrement sur l'appareil. Pour les utilisateurs malvoyants, Hover Text affiche le texte en haute résolution dans une fenêtre dédiée lorsque vous survolez des éléments de texte et d'interface utilisateur.Source : Apple Quelle est votre fonctionnalité préférée ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Administrateur BDD DBA H/F ↳ Edenred - Ile de France - Malakoff (92240) Administrateur Base de données (BDD) H/F ↳ Wipro Technologies - Bretagne - Rennes (35000) Développeur .NET (94) - Editeur (H/F) - Arcueil ↳ Neovity - Ile de France - Arcueil (94110) Voir plus d'offres