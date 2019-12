Le iPhone 11 Pro collecte les données de localisation des utilisateurs Et cette collecte ne peut être empêchée sans la désactivation complète des services de localisation 11PARTAGES 3 0 En 2014 après le scandale sur le piratage d’iCloud, la marque à la pomme avait modifié sa politique de confidentialité en mettant davantage l’accent sur la sécurité des utilisateurs et la confidentialité de leurs données. Depuis lors, Apple ne cessait de faire savoir qu’avec ses iPhones, la vie privée de ses utilisateurs serait respectée. Seulement, un comportement assez curieux du nouvel iPhone 11 Pro, le combiné phare de la société, remet en question cette prétendue garantie du respect de la vie privée de ses utilisateurs tant vanté par Apple.



En effet, il se trouve que le nouvel iPhone 11 Pro, sans aucun consentement, collecte par intermittence les informations de localisation de l'utilisateur. C’est ce qu’a révélé Brian Krebs, un journaliste d’investigation privée, auteur du blog KrebsOnSecurity.com, consacré à la sécurité informatique et à la cybercriminalité. Krebs fait savoir que quelles que certains services système de ce modèle demandent les données de localisation et ne peuvent pas être désactivés par les utilisateurs sans désactiver complètement les services de localisation.



La politique de confidentialité d’Apple concernant les services de localisation de l’iPhone indique que le combiné enverra périodiquement à Apple les emplacements géolocalisés des points d'accès Wi-Fi et des tours de téléphonie mobiles (lorsque pris en charge par un appareil) sous une forme anonyme et cryptée. Elle précise également que ces services de localisation peuvent être désactivés par l’utilisateur, mais Krebs nous fait savoir que cela n’est pas vrai. Il affirme d’ailleurs avoir envoyé une vidéo à Apple en novembre montrant que le téléphone cherchait toujours des informations de localisation alors que les applications et les services système avaient été configurés pour ne pas le faire.



Vidéo que Krebs a envoyé à Apple



Informée de cela, la société estime qu’il n’y a rien à corriger, car pour elle, ce comportement est voulu selon la conception du téléphone. « Nous ne voyons aucune incidence réelle sur la sécurité », c’est en ces termes qu’un ingénieur chez Apple a répondu à KrebsOnSecurity. Mais les utilisateurs ne se sentent pas rassurés pour autant surtout qu’ils n’ont aucune idée de la nature exacte des données de localisation qui sont collectées. Il faut savoir que le même comportement a été observé sur tous les appareils de la dernière gamme de téléphones d’Apple exécutant iOS 13.2.3. Il serait donc judicieux pour l’entreprise de donner une explication sur la nécessité de ce comportement sur les derniers iPhones.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi :



Vie privée : « ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone », selon Apple qui fustige ses concurrents

Siri : Apple présente ses excuses pour avoir laissé des sous-traitants écouter des enregistrements certains s'étaient amusés à retrouver l'identité des utilisateurs

Données personnelles : le PDG d'Apple demande à la législation américaine d'en réguler la collecte Tim Cook estime qu'il n'est pas trop tard En 2014 après le scandale sur le piratage d’iCloud, la marque à la pomme avait modifié sa politique de confidentialité en mettant davantage l’accent sur la sécurité des utilisateurs et la confidentialité de leurs données. Depuis lors, Apple ne cessait de faire savoir qu’avec ses iPhones, la vie privée de ses utilisateurs serait respectée. Seulement, un comportement assez curieux du nouvel iPhone 11 Pro, le combiné phare de la société, remet en question cette prétendue garantie du respect de la vie privée de ses utilisateurs tant vanté par Apple.En effet, il se trouve que le nouvel iPhone 11 Pro, sans aucun consentement, collecte par intermittence les informations de localisation de l'utilisateur. C’est ce qu’a révélé Brian Krebs, un journaliste d’investigation privée, auteur du blog KrebsOnSecurity.com, consacré à la sécurité informatique et à la cybercriminalité. Krebs fait savoir que quelles que certains services système de ce modèle demandent les données de localisation et ne peuvent pas être désactivés par les utilisateurs sans désactiver complètement les services de localisation.La politique de confidentialité d’Apple concernant les services de localisation de l’iPhone indique que le combiné enverra périodiquement à Apple les emplacements géolocalisés des points d'accès Wi-Fi et des tours de téléphonie mobiles (lorsque pris en charge par un appareil) sous une forme anonyme et cryptée. Elle précise également que ces services de localisation peuvent être désactivés par l’utilisateur, mais Krebs nous fait savoir que cela n’est pas vrai. Il affirme d’ailleurs avoir envoyé une vidéo à Apple en novembre montrant que le téléphone cherchait toujours des informations de localisation alors que les applications et les services système avaient été configurés pour ne pas le faire.Informée de cela, la société estime qu’il n’y a rien à corriger, car pour elle, ce comportement est voulu selon la conception du téléphone. « Nous ne voyons aucune incidence réelle sur la sécurité », c’est en ces termes qu’un ingénieur chez Apple a répondu à KrebsOnSecurity. Mais les utilisateurs ne se sentent pas rassurés pour autant surtout qu’ils n’ont aucune idée de la nature exacte des données de localisation qui sont collectées. Il faut savoir que le même comportement a été observé sur tous les appareils de la dernière gamme de téléphones d’Apple exécutant iOS 13.2.3. Il serait donc judicieux pour l’entreprise de donner une explication sur la nécessité de ce comportement sur les derniers iPhones.Source : KrebsOnSecurity Qu'en pensez-vous ?