Apple explique pourquoi son iPhone 11 Pro collecte les données de localisation des utilisateurs En précisant que la technologie Ultra Wideband en est la cause principale 10PARTAGES 9 0 Un peu plus tôt cette semaine, Brian Krebs, un journaliste d’investigation privée et auteur du blog KrebsOnSecurity.com, consacré à la sécurité informatique et à la cybercriminalité a publié un article qui dénonçait un comportement étrange du iPhone 11 Pro. Dans son article, Krebs disait que cet appareil collecte les données de localisation des utilisateurs même si ces derniers l’ont configuré pour ne pas le faire et cette collecte ne peut être empêchée sans la désactivation complète des services de localisation. Informée de cela, Apple a fait savoir qu’il s’agissait là d’un comportement voulu lors de la conception de l’appareil et qu’une explication suivrait très bientôt.



Tout ceci est en entière contradiction avec sa propre politique de protection de la vie privée et ses récents messages publicitaires stipulant que les clients devraient pouvoir contrôler totalement ce qu’ils partagent via leurs téléphones et ce que leurs téléphones partagent à leur sujet. Pour expliquer ce comportement du iPhone 11 Pro, Apple a fait savoir dans un communiqué que cela était dû à l'inclusion d'une technologie à courte portée permettant aux utilisateurs d'iPhone 11 de partager des fichiers localement avec d'autres téléphones proches prenant en charge cette fonctionnalité.





Ainsi, les utilisateurs peuvent partager un fichier avec une personne utilisant AirDrop simplement en pointant leur téléphone vers l'iPhone d'un autre utilisateur. Cela est possible grâce à la technologie Ultra Wideband qui fournit une visibilité spatiale permettant à l'iPhone de connaître sa position par rapport aux autres appareils compatibles Ultra Wideband c'est-à-dire tous les nouveaux iPhone 11, y compris le Pro et Pro Max. Il s’agit en réalité d’une meilleure forme de Bluetooth, et c’est le fondement de certaines nouvelles fonctionnalités d’iOS, comme AirDrop, plus précis et plus dépendant de l’emplacement.



Selon un porte-parole d’Apple, cette technologie est soumise aux exigences réglementaires internationales qui veulent qu’elle soit désactivée à certains endroits. La collecte des données de localisation se fait donc uniquement dans le but de déterminer si un iPhone se trouve dans ces emplacements interdits afin de désactiver cette technologie. Le porte-parole de la société a également tenu à rassurer les utilisateurs sur les rumeurs selon lesquelles ces données seraient envoyées à Apple ou à des tiers. « La gestion de la conformité ultra large bande et l'utilisation des données de localisation se font entièrement sur l'appareil et Apple ne collecte pas les données de localisation des utilisateurs ».



Apple a déclaré qu’une option permettant de désactiver cette fonctionnalité sera incluse dans une prochaine mise à jour iOS, bien qu’on ne sache pas comment cela sera fait sans aller à l’encontre des exigences internationales concernant cette technologie. Malgré les explications d’Apple, certaines personnes continuent de se poser des questions comme celles de savoir pourquoi ne pas avoir prévenu les utilisateurs de ce comportement, si tout avait été prévu.



Qu’en pensez-vous ?

Peut-on faire confiance à Apple concernant le fait qu’aucune donnée collectée ne soit envoyée à la société ?

Qu’est-ce qui peut expliquer qu’Apple n’ait pas prévenu ses clients à l’avance sur ce comportement de son appareil ?



