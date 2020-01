On se souvient qu’en 2012, Apple avait changé son câble de chargement à 30 broches de l’époque pour une alternative Lightning. Il se pourrait bien que d’ici peu de temps, Apple soit forcé de changer à nouveau les câbles de chargement pour iPhone. En effet, les législateurs européens ont fait une demande pour développer un port de charge commun pour tous les smartphones disponibles sur le marché et veulent obliger Apple à s’y conformer. Il sera donc question pour la société d’adopter les câbles USB-C et abandonner le connecteur Lightning extrêmement populaire en Europe.L'UE devrait voter sur la question lors d'une prochaine session, mais aucune date n'a encore été annoncée. Si cela arrivait, ce serait le troisième câble d'Apple en 13 ans. Pour soutenir cette décision, l’UE déclare que cela contribuera à réduire les déchets électroniques puisque d’après certaines estimations, les anciens chargeurs génèrent plus de 51000 tonnes de déchets électroniques par an. De plus, les députés veulent des mesures contraignantes pour que les chargeurs s'adaptent à tous les téléphones et autres appareils portables, ce qui facilitera la vie aux utilisateurs.Lancé en 2014, l’USB-C est devenu le câble incontournable pour de nombreux gadgets émergents. Il est le dernier chargeur pour de nombreux ordinateurs portables et téléphones Android et est actuellement utilisé par l'Oppo Reno3, le Huawei P30 et le OnePlus7Pro. Cette décision de passer à l’USB-C obligerait Apple à utiliser ce câble dans les pays de l’Union européenne. Mais ce câble est également susceptible d'être adopté à l'échelle mondiale afin d'éviter de créer un design différent pour les pays non-membres de l'UE.Il faut noter qu’Apple a déjà adopté des ports USB-C sur plusieurs de ses produits, notamment les nouveaux MacBook et l'iPad Pro. La société avait déjà fait connaître son point de vue concernant les propositions visant à forcer les chargeurs communs dans l'industrie. Apple avait déclaré qu'un chargeur commun pour tous les smartphones était mauvais pour l'environnement et gèlerait l'innovation au lieu de l'encourager. Le passage à l’USB-C rendrait les câbles iPhone actuels inutiles et forcerait les fans à acheter un nouveau câble (près de 25 dollars) s'ils améliorent leur combiné.Source : Dailymail Pensez-vous que cette décision devrait être adoptée ?Quelles conséquences entrevoyez-vous pour Apple ?