Apple pourrait lancer son premier ordinateur Mac équipé d'un CPU ARM personnalisé dans les 18 prochains mois Et faire l'impasse sur l'offre CPU d'Intel, prédit un célèbre analyste 0PARTAGES 4 0 Actuellement, les ordinateurs portables et de bureau d’Apple utilisent des processeurs Intel, tandis que les iPhone et iPad de la société utilisent des processeurs maison Apple basés sur la technologie ARM. Mais Intel a du mal à répondre aux commandes de ses nombreux clients en ce moment, une situation que la crise sanitaire maintenue par l’épidémie de coronavirus n’arrange pas. La firme de Santa Clara n’a pas non plus enregistré de progrès / d’innovations significatifs au regard de son offre en matière de CPU depuis plusieurs années, contrairement à ses concurrents (Apple, Qualcomm et AMD).



Il semblerait que le premier ordinateur Mac (de bureau ou portable, aucune précision n’a été fournie pour l’instant) alimenté par une puce personnalisée d’Apple signée ARM puisse faire son apparition en 2021. Selon Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de TF Securities pour Apple, le tout premier ordinateur Mac à introduire ce changement interne radical devrait arriver dans la première moitié de 2021. Kuo n’a pas fourni d’informations cruciales sur l’ordinateur en question, mis à part le fait que la firme de Cupertino Apple investirait massivement dans des puces gravées en 5 nanomètres pour alimenter sa prochaine génération de produits, notamment un nouvel iPhone et un iPad.



À ce propos, Ming-Chi Kuo a déclaré :

« Nous prévoyons que les nouveaux produits d’Apple dans 12 à 18 mois adopteront des processeurs fabriqués à partir d’un procédé en 5 nm, notamment le nouvel iPhone 5G 2H20, le nouvel iPad 2H20 équipé de mini LED et le nouveau Mac 1H21 équipé d’un processeur fait-maison ».





Les recherches de Kuo à TF Securities portent sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple et sur les entreprises avec lesquelles elle passe des contrats pour fabriquer les composants nécessaires à ses produits. Ming-Chi Kuo a la réputation de prévoir avec précision l’arrivée de produits Apple avant même qu’ils ne soient annoncés.



Kuo a assuré que l’épidémie de coronavirus qui perturbe les chaînes d’approvisionnement n’aura pas d’impact majeur sur la feuille de route d’Apple pour les puces 5 nm, car, selon lui, Apple a augmenté ses investissements. La crise sanitaire actuelle liée à COVID-19 pourrait même avantager la firme de Cupertino en entravant le processus de développement des concurrents d’Apple, a déclaré Kuo, car Apple utilisera davantage de ressources (pour ne pas dire, monopoliserait) provenant de fournisseurs qui alimentent toute l’industrie.



La future puce personnalisée A14 Bionic d’Apple basée sur l’architecture ARM devrait tirer parti de la technologie de gravure FinFET en 5 nm. Certains rapports indiquent déjà qu’elle serait suffisamment puissante pour approcher, voire même dépasser, les performances des processeurs mobiles d’Intel à 6 cœurs gourmands en énergie que l’on trouve dans certains ordinateurs portables. Après tout, si le A12X Bionic de l’iPad Pro 2018 est assez puissant pour égaler les scores de certains processeurs à six cœurs d’Intel que l’on trouve dans le MacBook Pro 2018, alors on ne peut que s’attendre à mieux de la part d’un ordinateur Mac basé sur ARM.



Un ordinateur Mac équipé d’un processeur ARM pourrait permettre à la marque à la pomme d’avoir un contrôle plus étroit sur le calendrier de sortie de ses ordinateurs et d’apporter des améliorations, notamment sur le plan de l’autonomie et de la sécurité. Mais il pourrait être difficile de garantir que les applications qui fonctionnent sur les ordinateurs Mac fonctionneront également sur les nouveaux modèles (ou du moins avec le même niveau de performance), car les processeurs sont différents.



Source : CNBC



Et vous ?



Apple pourrait-il vraiment se passer d’Intel ?

Est-ce que les produits Apple pourraient conserver le même attrait si Apple bascule vers Arm au lieu de conserver des CPU x86 ?

Le choix d’un CPU AMD n’aurait-il pas été plus judicieux ?



