trois SoC basés sur la puce A14 sont en cours de développement. En sus, la firme de Cupertino est déjà lancée sur un système sur puce pour Mac basé sur un CPU ARM destiné à un iPhone dont la sortie est prévue l’an prochain. Les spéculations en cours suggèrent qu’Apple entend aligner ses puces pour laptop et dispositifs mobiles sur le même cycle de développement ;

le premier des processeurs basé sur la puce A14 aura un total de 12 cœurs dont 8 dits hautes performances et 4 pour un fonctionnement en mode économie d’énergie ;

les systèmes sur puces en cours de développement contiendront également des unités de traitement graphiques (GPU) ;

les ordinateurs Mac avec processeurs ARM continueront de tourner sous MacOS tandis que les appareils mobiles de l’entreprise fonctionnent sous iOS ;

les SoC sont fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) partenaire d’Apple pour les processeurs destinés aux iPhone et iPad.

Apple qui envisage de faire l’impasse sur l’offre en processeurs d’Intel pour ses ordinateurs Mac… Si l’on prend en compte cette nouvelle note d’information, ce sera la troisième fois depuis 2018 que l’on fait mention de ce que de telles tractations sont en cours. Le nuage autour du projet « Kalamata » d’Apple se dissipe peu à peu grâce à de nouvelles confidences extirpées à des tiers bien introduits. La firme de Cupertino serait en passe de lancer son premier Mac piloté par un processeur ARM en 2021…On est sur les bases posées en début d’année par l’analyste Ming Chu Kuo qui indiquait que les nouveaux produits d’Apple à venir dans les 12 à 18 mois seraient équipés de processeurs faits-maison ; des CPU ARM personnalisés basés sur la puce A14 Bionic d’Apple destinée au prochain iPhone. Désormais, on tient plus de détails sur la stratégie d’Apple et l’architecture de base desdites puces.De façon ramassée, ce qu’il faut en retenir est que :Grosso modo, le projet cache une volonté d’unification des plateformes matérielles et logicielles derrière les appareils conçus par le géant de la marque à la pomme. En substance, il est question pour la firme de Cupertino de positionner les futurs ordinateurs Mac en termes de fonctionnement un peu comme des iPhone. Bloomberg liste de nombreux avantages à ce changement : augmentation de la durée de vie de la batterie, indépendance vis-à-vis du calendrier de sortie des nouvelles puces par Intel, démarcation de la concurrence au travers de l’intégration plus rapide de nouvelles fonctionnalités à toute la flotte de dispositifs Apple. En sus, une plateforme dénommée Marzipan est en cours de gestation. L’objectif est de permettre de lancer les applications iPhone et iPad sur un ordinateur Mac. Les travaux en lien avec celle-ci s’inspirent du projet de convergence entre iOS et macOS.Le projet Kalamata a de quoi faire penser aux ordinateurs Windows 10 sur ARM , une initiative conjointe de Qualcomm et Microsoft. Les premiers modèles ont été officialisés au mois de décembre 2017 chez Asus et HP. Ces fleurons du programme « Always connected PC » de Microsoft viennent avec une autonomie de minimum 20 heures en lecture vidéo et jusqu’à 30 jours en mode « modern standby ».Toutefois, Windows 10 sur ARM est frappé de limitations qui devraient se translater au cas ARM sur Mac. Comme on peut déjà s’y attendre, tous les pilotes tiers devront être compilés pour prendre en compte la nouvelle architecture à base de processeur ARM vers laquelle Apple semble se rapprocher chaque jour un peu plus. Du boulot en perspective pour les constructeurs de périphériques comme les imprimantes, ainsi que pour les éditeurs de jeux vidéo. Enfin, comment oublier de mentionner que la plateforme ARM offre un support limité pour la virtualisation ?L’épidémie de coronavirus qui perturbe les chaînes d’approvisionnement n’aura pas d’impact majeur sur la feuille de route d’Apple pour les puces 5 nm en raison de ce que l’entreprise a augmenté ses investissements ; c’est du moins ce que suggère l’analyse de Ming Chu Kuo. La crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 pourrait même avantager la firme de Cupertino en entravant le processus de développement des concurrents d’Apple, d’après ce dernier, car Apple utilisera davantage de ressources (pour ne pas dire, monopoliserait) provenant de fournisseurs qui alimentent toute l’industrie. Le tout premier ordinateur Mac à introduire ce changement radical devrait donc bien arriver dans la première moitié de 2021.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?