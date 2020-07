Apple gagne 1,8 milliards de dollars au Royaume-Uni, mais ne paie que 8 millions de dollars de taxes Et s'attend encore à ce que le montant de ces taxes soit réduit 17PARTAGES 4 0 Les derniers résultats annuels d’Apple révèlent que la société a réalisé au Royaume-Uni un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. Avec un tel chiffre d’affaires, on s’attend normalement à ce que la société paie des taxes considérables, mais tel n’est pas le cas puisqu’il s’avère qu’elle n’a payé que 8 millions de dollars comme taxe pour le compte de l’exercice 2019. Bien que ce montant soit déjà qualifié de ridicule par certains, son rapport annuel indique également qu’Apple s’attend même encore à ce qu'il soit réduit ou annulé au cours de la prochaine période financière.



En d'autres termes, la société s'attend à ce que ses prochains états financiers montrent qu'elle aurait subi une perte sur les ventes au Royaume-Uni, ce qui signifie qu'elle prévoit de récupérer au moins autant de taxes la prochaine fois. Pour comprendre cela, il faut savoir tout d’abord qu’Apple possède 38 magasins au Royaume-Uni et emploie 5012 personnes. Rappelons également que les magasins Apple au Royaume-Uni ont passé la majeure partie de la pandémie, soit fermés, soit fonctionnant avec une capacité extrêmement limitée. Toutefois, la société a continué de payer le personnel ainsi que les coûts associés aux locaux et s’attend donc à ce que tout cela soit pris en compte.





Face aux critiques concernant sa faible contribution à l'économie britannique, Apple la société Apple a mis en avant le fait qu’elle soutienne de façon directe le pays par ses nombreux investissements : « Nous sommes très fiers de nos nombreuses contributions à travers le Royaume-Uni et l'année dernière, nous avons dépensé plus de 2,51 milliards de dollars avec des centaines de fournisseurs. Notre investissement et notre innovation soutiennent plus de 325 000 emplois au Royaume-Uni et, en plus de nos contributions fiscales, nous pensons également qu'il est important de faire plus pour les personnes et la société ».



Apple n'est pas la seule entreprise technologique américaine à réaliser des milliards de ventes, mais à payer si peu d'impôt. Dans ses derniers comptes disponibles, Facebook a montré qu'il n'avait payé que 36 millions de dollars d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 2018, malgré des ventes reconnues d’environ 1 milliard de dollars. eBay a également payé moins de 12 millions de dollars d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 2018, même si les bénéfices de sa branche britannique ont doublé et que les revenus ont dépassé 1 milliard de dollars.



Nombreux sont les internautes qui trouvent cela scandaleux, mais tout ceci est possible uniquement grâce aux lois fiscales britanniques qui le permettent. Ces entreprises ne paient que ce qu’elles sont légalement tenues de payer. Si les choses ne changent pas, cela voudrait probablement dire que la situation arrange les affaires du Royaume-Uni.



