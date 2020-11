Apple présente la puce M1 pour alimenter ses nouveaux Macs, La société affirme que le SoC à 8 cœurs offre la meilleure performance par watt au monde 0PARTAGES 4 0 Comme attendu, Apple a annoncé mardi ses premiers ordinateurs portables basés sur sa propre puce, le MacBook Air, le Mac mini et le Macbook Pro, et a par la même occasion annoncé sa famille de puces Apple Silicon basée sur l’architecture Arm. Lorsqu'elle a annoncé pour la première fois Apple Silicon, la société n'a pas fourni beaucoup de détails, mais au cours de son événement en ligne "One More Thing" de mardi, nous en avons appris beaucoup plus. La puce M1 apporte les avantages d’une meilleure durée de vie de la batterie, un réveil instantané du mode veille et la possibilité d'exécuter des applications iOS.



En juin,





« Nous fabriquons Apple Silicon depuis plus de dix ans. Il est au cœur de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple Watch - et maintenant nous voulons l'apporter au Mac, afin que celui-ci puisse faire un énorme bond en avant grâce aux incroyables performances, aux technologies personnalisées et à l'efficacité énergétique de pointe du silicium d'Apple », a déclaré Apple dans son communiqué de presse.



Selon Apple, le nouveau processeur combine l'efficacité énergétique et la performance nécessaires pour les systèmes Mac. M1 est doté d'un CPU à huit cœurs, qui, selon Apple, offre la meilleure performance par watt au monde. Apple affirme qu'il offre les mêmes performances de pointe qu'un CPU d'ordinateur portable typique pour un quart de la consommation d'énergie.



Apple indique également que la puce est dotée de quatre cœurs de processeur rapide, associé à quatre cœurs à haut rendement qui, à eux seuls, offrent des performances comparables à celles d'un MacBook Air double cœur existant. Cela devrait contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie et à améliorer l'efficacité des tâches à faible consommation d'énergie comme la consultation des courriels, par exemple.



Côté GPU, la puce M1 comporte jusqu'à huit cœurs avec 128 unités d'exécution. Elle sera capable de gérer jusqu'à 24 576 threads simultanés et des performances de pointe de 2,6 téraflops. Selon Apple, cela en fait l'expérience graphique intégrée la plus rapide au monde sur un ordinateur portable. En outre, la M1 possède un moteur neuronal à 16 cœurs, une architecture de mémoire universelle, un « contrôleur Thunderbolt conçu par Apple avec prise en charge de l'USB 4 avec des vitesses de transfert jusqu'à 40 Gbit / s et une compatibilité avec plus de périphériques que jamais », un processeur de traitement d'image, des moteurs de codage et de décodage des médias.



Le moteur neural est capable de traiter 11 billions de processus par seconde, selon Apple. Une foule d’autres fonctions de sécurité sont associées à la nouvelle puce, parmi lesquelles figurent un démarrage sécurisé vérifié au niveau matériel, le chiffrement AES et des protections d'exécution.





« L'écosystème des applications et la durée de vie de la batterie sont probablement les deux choses vers lesquelles les gens vont graviter », a déclaré Ben Bajarin, analyste principal pour consumer market intelligence chez Creative Strategies.



Les Macs basés sur M1 font mieux que les précédents basés sur les processeurs Intel : des performances CPU jusqu'à 3,5 fois plus rapides



Pour avoir une idée de l'efficacité énergétique de la nouvelle puce, Apple indique que son nouveau MacBook Air, qui est équipé de la puce M1, peut lire jusqu'à 18 heures de vidéo sur une seule charge (contre 12 heures sur le MacBook Air basé sur un processeur Intel de cette année) et offre jusqu'à 15 heures de navigation Web sans fil par charge (contre 11 heures auparavant). Il n'a pas non plus besoin de ventilateur, ce qui signifie que le portable doit fonctionner silencieusement.



Le nouveau MacBook Pro 13 pouces offre jusqu'à 17 heures de navigation sur le Web sans fil (contre 10 heures avec le MacBook Pro à processeur Intel de cette année), et 20 heures de lecture vidéo (contre 10 heures auparavant). Apple affirme que la puce permet à un Mac de sortir instantanément du mode veille - comme les iPhones et les iPads - et offre de bonnes performances même lors de l'exécution de programmes 3D ou de l'édition de fichiers vidéo 4K.



Par rapport aux « Macs de la génération précédente », Apple affirme que la puce M1 offre « des performances CPU jusqu'à 3,5 fois plus rapides, des performances GPU jusqu'à 6 fois plus rapides et un apprentissage machine jusqu'à 15 fois plus rapide », avec une autonomie de batterie jusqu'à deux fois supérieure.



Comme il s'agit d'un système sur puce (SoC) dans lequel les composants généralement séparés de l'ordinateur (CPU, GPU, sécurité, etc.) sont intégrés en un seul, Apple vise à optimiser le flux de données pour cela avec une architecture de mémoire unifiée. Cela permet essentiellement aux composants du SoC de puiser dans une réserve centrale de mémoire, plutôt que dans plusieurs stocks individuels.





Apple a affirmé lors de son événement en ligne qu'il a optimisé MacOS Big Sur ainsi que toutes ses propres applications pour les nouveaux processeurs. Final Cut Pro est jusqu'à six fois plus rapide, selon Apple, et Logic Pro peut gérer jusqu'à trois fois plus de pistes audio, tandis que Safari est presque deux fois plus réactive, affirme la société. En fait, tous les programmes de première partie ont été optimisés pour la puce M1.



Les applications tierces qui fonctionnaient à l'origine sur des puces Intel et qui n'ont pas encore été optimisées pour M1 peuvent toujours fonctionner grâce à Rosetta 2. Certaines de ces applications, affirme Apple, fonctionnent mieux dans Rosetta que sur leurs plateformes Intel d'origine. Toutefois, des applications de fournisseurs tiers comme Adobe arrivent bientôt sur M1, selon Apple. Lightroom sera lancé plus tard cette année, et Photoshop l'année prochaine. Apple permet également aux utilisateurs d'exécuter des applications iPad et iPhone existantes sur Mac, ce qui augmente considérablement le nombre de programmes compatibles pour les utilisateurs de Mac.



Réitérant l'annonce faite lors de la conférence des développeurs, Apple a déclaré qu'il prévoyait de faire passer tous ses Macs sur ses propres processeurs au cours des deux prochaines années. Le développement de ses propres processeurs signifie qu'Apple abandonne les processeurs d'Intel, qui équipent ses Mac depuis plus de dix ans. En réponse à la webémission de mardi, Intel a déclaré qu’il « se concentre sur la fourniture des expériences PC les plus avancées et d'un large éventail de choix technologiques qui redéfinissent l'informatique ».



« Nous pensons que les PC équipés de processeurs Intel, comme ceux basés sur des processeurs mobiles Intel Core de 11e génération, offrent aux clients du monde entier la meilleure expérience dans les domaines qu'ils apprécient le plus, ainsi que la plateforme la plus ouverte pour les développeurs, aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Intel selon Reuters.



L’annonce d’Apple est une aubaine pour les ordinateurs Apple, qui sont éclipsés par l'iPhone de la société, mais dont le chiffre d'affaires annuel se chiffre tout de même à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Apple espère que les développeurs vont maintenant créer des familles d'applications qui fonctionnent à la fois sur ses ordinateurs et ses téléphones.



En termes de prix, le MacBook Air commencera à partir 999 dollars, et MacBook Pro à partir 1299 $, tandis que le Mac Mini coûtera au moins 699 $, a rapporté Reuters.



Patrick Moorhead, fondateur de Moor Insights & Strategy, a estimé qu'Apple économisera entre 150 et 200 dollars par puce en utilisant ses propres processeurs centraux. « Nous n'avons pas vu Apple ajouter de fonctionnalités coûteuses », a-t-il déclaré. « Ils y vont avec une marge bien plus élevée ».



« Cette annonce souligne l'importance de la conception de processeurs haute performance personnalisés pour la prochaine génération de l’informatique client », a déclaré Jon Carvill, vice-président de Nuvia, une entreprise de puces pour centres de données fondée par d'anciens dirigeants d'Apple. « Nous pensons qu'une tendance similaire se dessine également pour l'avenir des centres de données ».



Membre éprouvé https://www.developpez.com

pourras t'on installer un os alternatif (linux) dessus ?

pourras t'on installer des logiciels sans passer par le apple store (les fichiers dmg) ?

je ne crois qu'on puisse upgrader le ssd ou la ram ? la ram est d'apres ce que j'ai compris dans la puce M1



pourras t'on installer un os alternatif (linux) dessus ?

pourras t'on installer des logiciels sans passer par le apple store (les fichiers dmg) ?



je ne crois qu'on puisse upgrader le ssd ou la ram ? la ram est d'apres ce que j'ai compris dans la puce M1 0 0 je me pose 2 questions:pourras t'on installer un os alternatif (linux) dessus ?pourras t'on installer des logiciels sans passer par le apple store (les fichiers dmg) ?je ne crois qu'on puisse upgrader le ssd ou la ram ? la ram est d'apres ce que j'ai compris dans la puce M1