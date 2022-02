L'innovation a toujours été au cœur de la stratégie d'Apple - du Macintosh, le 1er ordinateur avec GUI, à l'iPhone, en passant par l’iPod qui a révolutionné le monde de la musique en reléguant au rang de vétustés les walkmans et autres baladeurs MP3. Mais pour cette fois, Apple a déposé une demande de brevet pour breveter une innovation qui ressemble à bien des égards à certaines choses qu'on connaît déjà. Apple imagine un dispositif "Mac-Inside-a-Keyboard" (signifiant littéralement "un Mac à l'intérieur d'un clavier") évoquant les ordinateurs domestiques des années 80, tels que le Commodore 64 (C64) et le Sinclair ZX Spectrum.La demande de brevet d'Apple est intitulée "Computer in an input device", qui décrit un châssis plus épais de type Magic Keyboard avec "tous les composants d'un ordinateur haute performance" intégrés sous le capot. La demande de brevet décrit les prémisses d'un dispositif qui pourrait être branché sur un écran externe distinct via un port d'E/S unique conçu pour recevoir à la fois des données et de l'énergie, et être associé sans fil à un pavé tactile ou à une souris traditionnelle pour une entrée supplémentaire. La demande a été déposée pour la première fois en août 2020 et publiée la semaine dernière par l'Office américain des brevets.Comme souligné plus haut, le dispositif décrit par Apple dans sa demande de brevet rappelle les premières années de la micro-informatique. Il s'agit d'une époque où la plupart, sinon tous les microordinateurs - de sociétés comme Commodore, Atari, Sinclair et même Apple - comprenaient à la fois le dispositif d'entrée et l'équipement informatique dans un seul boîtier. Cela ne semble pas vraiment être une chose qu'une entreprise chercherait à breveter à ce stade - d'autant plus qu'il a été relancé en 2020 sous le nom de Raspberry Pi 400 . Bien sûr, il ne s'agit que d'un brevet et il se peut qu'il ne se concrétise pas.Le document d'Apple estime que l'entreprise a pour but de réduire la taille et le coût des ordinateurs portables actuels. Voici ce qu'explique Apple dans la demande de brevet : « bien que les dispositifs informatiques portables, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, puissent être connectés à une station de bureau ou de bureau à domicile qui comprend un écran secondaire pour fournir une expérience informatique similaire à celle d'un ordinateur de bureau, ces dispositifs nécessitent toujours un ensemble supplémentaire de dispositifs d'entrée pour imiter un dispositif informatique de bureau ».« En outre, l'écran principal de dispositifs tels que les ordinateurs portables et les tablettes peut souvent ne pas être utilisé lorsque le dispositif est ancré à une station qui comprend un écran secondaire, ce qui ajoute une taille et un coût potentiellement inutiles à ces dispositifs informatiques portables. Les dispositifs informatiques décrits dans le présent document peuvent incorporer ou abriter un ou plusieurs composants informatiques dans un dispositif d'entrée afin de fournir une expérience informatique de bureau portable à tout endroit disposant d'un ou plusieurs écrans d'ordinateur. Par exemple, un utilisateur peut transporter un clavier qui abrite un ordinateur, au lieu de transporter un ordinateur portable complet ou une tour et un clavier ».« Comme une certaine forme de dispositif d'entrée est souvent nécessaire pour interagir ou s'interfacer avec un dispositif informatique, l'inclusion de composants informatiques dans le boîtier ou l'enceinte d'un dispositif d'entrée peut éliminer le besoin d'ensembles redondants de dispositifs d'entrée et réduire le nombre de composants devant être transportés par l'utilisateur. En outre, le dispositif d'entrée peut éliminer les composants supplémentaires tels que les écrans, qui ne sont pas nécessaires lorsqu'ils sont utilisés avec un moniteur d'ordinateur autonome, réduisant ainsi les coûts et la taille ».En incluant les composants informatiques dans le clavier, Apple suggère que cela pourrait permettre à un utilisateur de transporter un seul appareil qui peut fournir une expérience informatique de bureau à n'importe quel endroit ayant un ou plusieurs écrans externes. Dans certains cas, l'appareil comprend un pavé tactile "couplé" au boîtier, tandis que dans d'autres, l'appareil est pliable et la zone du clavier comprend un "écran accessoire" affichant des graphiques, ou le clavier lui-même est affiché virtuellement à partir d'un projecteur contenu dans le boîtier.Le reste du brevet explore en détail diverses configurations de composants informatiques internes dans l'espace offert par le châssis du clavier. Rappelons qu'Apple a déjà déposé des demandes de brevet pour des claviers par le passé, dont un qui utilise un écran tactile similaire à la Touch Bar qui s'étend sur toute la surface du clavier, mais ce brevet est le premier à suggérer l'intégration d'un ordinateur complet dans le clavier lui-même.Comme pour toute demande de brevet, il est peu probable que la technologie apparaisse dans un produit prochainement, si tant est qu'elle apparaisse. Cependant, il offre un regard intéressant sur la façon dont Apple envisage les conceptions de Mac qui pourraient finalement remplacer ou être proposées aux côtés du Mac mini, qui permet aux utilisateurs d'apporter leurs propres écran, clavier et souris.Source : La demande de brevet d'Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du concept d'Apple ?La technologie décrite est-elle réellement nouvelle ? Apple peut-il prétendre à la breveter ?