Si vous disposez d’un Mac et que vous souhaitez vérifier par vous-même si le fichier est bien présent sur votre appareil ou ne l’est pas, deux possibilités sont offertes. La première est d’ouvrir l’invite de commandes Terminal de macOS et de saisir la commande suivante : « open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf ». Après avoir saisi cette ligne de commande, le livre blanc du Bitcoin devrait s’ouvrir dans Aperçu si vous utilisez macOS 10.14 ou une version ultérieure. Par contre si vous n’êtes pas très à l’aise avec Terminal, vous pouvez ouvrir le fichier PDF en parcourant l’arborescence suivante : « System→ Library→ Image Capture→ Devices ». Contrôle-clic sur « VirtualScanner.app » et « Show Package Contents », ouvrez le dossier « Contents→Resources », puis ouvrez simpledoc.pdf.Dans l’utilitaire de Image Capture, le livre blanc du Bitcoin est utilisé comme exemple de document pour un appareil appelé « Virtual Scanner II », qui est caché ou non installé par défaut pour tout le monde. Baio explique qu’on ne sait pas pourquoi il est caché pour certains ou à quoi il sert exactement, mais un développeur du nom de Reid Beels a suggéré qu’il pourrait alimenter la fonction « Importer depuis l’iPhone ». Dans Image Capture, sélectionnez le périphérique « Virtual Scanner II » s’il existe, et dans les détails, définissez le média sur « Document » et le média DPI sur « 72 DPI ». Vous devriez voir l’aperçu de la première page du livre blanc du Bitcoin.Pour les personnes extérieures à l’environnement des cryptomonnaies et qui se demandent pourquoi faire tout un plat pour un simple fichier PDF qui se retrouve dans les tréfonds de macOS, il faut savoir de quel fichier il s’agit pour comprendre pourquoi le retrouver sur macOS suscite des interrogations. De prime abord il faut noter que le bitcoin (abrégé BTC) est une cryptomonnaie (monnaie cryptographique) autrement dit une monnaie numérique qui vise à éliminer le besoin d’autorités centrales telles que les banques ou les gouvernements pour la réguler. Pour créer chaque instance de la monnaie, effectuer des vérifications ou encore enregistrer les transactions, des personnes vont utiliser la puissance de calcul de leurs machines pour résoudre des calculs mathématiques complexes. L’ensemble de ces opérations de création, vérification, validation va se faire dans un réseau nommé Bitcoin. En somme, le Bitcoin est un système décentralisé et pair-à-pair qui permet d’échanger de la valeur monétaire en s’affranchissant de tout organisme tiers, tel que les institutions financières. Il a été présenté au monde le 31 octobre 2008 par Satoshi Nakamoto dans une liste de diffusion de cryptographie sur une plateforme appelée Metzdowd. Pour se faire, l’individu ou le groupe d’individus se faisant appeler Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc de neuf pages qui s’intitule « Bitcoin : un système de paiement électronique pair-à-pair » qui définit les bases d’un changement fondamental dans l’exécution des paiements dans le monde. En le parcourant, l’auteur explique pourquoi un système de trésorerie sans confiance est nécessaire et tente de traduire des concepts technologiques complexes en une terminologie facile à comprendre.Vu l’importance de la monnaie et de son système sous-jacent dont les implémentations ont bouleversé les transactions financières depuis un peu plus d’une décennie, de nombreux utilisateurs se demandent ce que fait ce fichier dans les entrailles de macOS. De tous les documents du monde, pourquoi le livre blanc Bitcoin a-t-il été choisi ? Y a-t-il un maxi Bitcoin secret qui travaille chez Apple ? S’interroge Baio. En plus du livre blanc du Bitcoin, un fichier nommé cover.jpg (une photo JPEG 2 634 × 3 916 d’un panneau pris sur Treasure Island dans la baie de San Francisco) a été découvert dans le dossier Resources utilisé pour tester le type de média photo. Il n’y a pas de métadonnées EXIF dans le fichier, mais le photographe Thomas Hawk l’a identifié comme l’emplacement d’une photo presque identique qu’il a prise en 2008. Si vous avez des informations supplémentaires sur comment ou pourquoi le livre blanc du Bitcoin s’est retrouvé dans macOS ou à quoi sert Virtual Scanner II, Baio déclare qu’il serait intéressé de le savoir.Sur la toile, les commentaires vont bon train. Pour Cududa, le fichier PDF du livre blanc a atterri là pour effectuer « un test unitaire autour de documents numérisés ou quelque chose comme ça, étant donné le reste du contenu du répertoire ». Badys de son côté pense que « celui qui l’a mis là détenait un tas de BTC à l’époque et espérait que les passionnés de technologie le découvriraient et s’y intéresseraient, afficheraient ainsi la valeur du portefeuille de cette personne ». Phyls pour sa part pense que « les gens d’Apple avaient juste besoin d’un PDF pour une raison d’assurance qualité et cette personne a juste choisi le livre blanc comme un œuf de Pâques parce que cela ressemblait à une tradition technologique cool ». Enfin, pour Louisson, « c’est un moyen pratique de sauvegarder le document qui peut être utilisé pour recréer cette technologie percutante à partir de zéro… en cas de catastrophe. Pensez à cela comme envoyer des sauvegardes de la civilisation humaine dans l’espace. Il y a probablement maintenant des centaines de millions de copies de ce fichier, plutôt cool ».Nous précisons qu’il n’y a pas que macOS qui a un fichier qui se trouve dans le système mais est difficilement explicable. Sur les téléphones Samsung, l’on trouve une image d’un chihuahua dans un menu caché appelé « mode diagnostic ». Ce mode diagnostic n’est en aucun cas annoncé par Samsung et vous ne les trouverez pas en fouillant dans l’application Paramètres (ou même en entrant en mode développeur). Pour lancer le mode de diagnostic sur n’importe quel appareil Samsung Galaxy, ouvrez l’application Phone, puis composez *#0*#. Avec le mode de diagnostic ouvert, appuyez sur « SENSOR ». Vous verrez un fouillis de données et de boutons, mais appuyez sur « IMAGE TEST » en haut de l’écran : voilà le Chihuahua qui sert à réaliser un test d'image, mais à quelles fins ?Source : Billet d’Andy Baio Pensez-vous que la présence du livre blanc du Bitcoin pourrait avoir un lien avec des projets d’Apple concernant le Bitcoin ?Pensez-vous que le fichier démontre l’attachement secret d’Apple pour le Bitcoin ?Ou plus raisonnablement, pensez-vous que ce fichier a été juste utilisé à des fins de test et oublié à cet emplacement ?Selon vous, quelles raisons pourraient expliquer la présence du fichier PDF le livre blanc du Bitcoin sur macOS depuis toutes ces années ?