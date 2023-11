Conclusion

Tout d'abord, précisons que la mémoire unifiée utilisée par Apple est physiquement intégrée aux puces Apple. C'est un choix architectural qui permet de partager dynamiquement la mémoire entre le processeur, le GPU et les autres cœurs. En clair, la mémoire unifiée dans les Mac M1 est de la RAM, la différence étant qu'elle est partagée.Bob Borchers, le vice-président du marketing produit mondial d’Apple, a déclaré dans une interview que 8 Go de RAM sur un M3 MacBook Pro sont comparables à 16GB sur d’autres systèmes : « Comparer notre mémoire à celle d’autres systèmes n’est pas vraiment équivalent, parce que nous utilisons la mémoire de manière très efficace, que nous employons la compression de mémoire et que nous disposons d’une architecture de mémoire unifiée. En réalité, 8 Go de mémoire sur un MacBook Pro M3 sont probablement l’équivalent de 16 Go sur d’autres systèmes. Nous sommes simplement capables de l’utiliser bien plus efficacement ». Il a également invité les utilisateurs à essayer les systèmes par eux-mêmes et à écouter les avis de personnes de confiance qui ont utilisé les systèmes.Toutefois, certains tests réels effectués par des utilisateurs et des médias ont montré que 8 Go de RAM peuvent être un goulot d’étranglement pour le M3, surtout si l’on effectue des tâches exigeantes ou si l’on utilise plusieurs applications en même temps. Par exemple, le YouTubeur Vadim Yuryev, co-animateur de la chaîne Max Tech, a comparé deux modèles de MacBook Pro 14 pouces M3, l’un avec 8 Go et l’autre avec 16 Go de mémoire unifiée. Il a constaté des améliorations significatives de performance avec le modèle 16 Go dans des benchmarks comme Cinebench, ainsi que dans des logiciels comme Photoshop, Final Cut et Adobe Lightroom Classic. Le modèle 8 Go a également souffert de pertes de réactivité et de plantages dans certains cas, comme lors d’un rendu Blender ou d’une exportation Final Cut.Ces tests ont été effectués en tant qu’opérations uniques avec rien d’autre en cours d’exécution, mais aussi en répétant les mêmes opérations avec des onglets de navigateur, des vidéos YouTube, des feuilles de calcul, des emails, etc., ouverts en arrière-plan pour simuler des scénarios typiques de multitâche. Comme prévu, l’écart de performance entre les deux machines s’est élargi davantage à mesure que le modèle 8GB s’appuyait sur son fichier d’échange SSD, tandis que la mémoire unifiée du modèle 16 Go permettait au M3 d’utiliser pleinement ses cœurs CPU et GPU.Ces tests présentent un dilemme pour les clients qui souhaitent acheter un nouveau MacBook Pro (ou un nouveau iMac 8GB, d’ailleurs). Se contenter de 8 Go semble nuire aux performances du M3, mais choisir les options de configuration 16 Go ou 24 Go au moment de la commande coûte respectivement 500 et 1 000 euros de plus (soit 2 499 € pour 16 Go de mémoire unifiée et 2 999 € pour 24 Go de mémoire unifiée), et les machines Apple ne peuvent pas être mises à niveau ultérieurement en raison de leur architecture de mémoire unifiée.Ce qui peut être gênant est probablement le fait que les ordinateurs portables concurrents à des prix similaires (Microsoft Surface ou Lenovo Thinkpad, par exemple) sont livrés avec au moins 16GB de mémoire en standard.Apple affirme que le M3 est une puce révolutionnaire qui offre des performances inégalées et une efficacité énergétique. Cependant, il semble que le M3 soit bridé par la quantité de mémoire disponible, et que les utilisateurs qui veulent tirer le meilleur parti de leur MacBook Pro devraient envisager de passer à 16 Go ou plus de mémoire unifiée, quitte à payer plus cher ou à opter pour un modèle supérieur.Sources : vidéo (dans le texte), Apple Pensez-vous que 8GB de RAM sont suffisants pour un usage quotidien sur un MacBook Pro M3? Une incitation à prendre un modèle plus cher ?Quelles sont les applications ou les tâches que vous utilisez le plus souvent sur votre ordinateur portable et qui nécessitent beaucoup de mémoire?Avez-vous déjà rencontré des problèmes de performance ou de stabilité avec votre MacBook Pro M3 8GB?Selon vous, Apple devrait-il proposer des options de mémoire plus abordables ou plus flexibles pour ses nouveaux modèles de MacBook Pro?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’architecture de mémoire unifiée du M3 par rapport aux systèmes traditionnels?