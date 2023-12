Exceptionnel chèque de l'Apple Computer Company, 6 x 3, rempli et signé par Jobs, "Steven Jobs", payable à Radio Shack pour 4,01 $, 23 juillet 1976. Intitulé "Apple Computer Company", le chèque mentionne la première adresse officielle d'Apple, à savoir "770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto" - l'emplacement d'un service de réponse téléphonique et de dépôt de courrier qu'ils utilisaient lorsqu'ils opéraient encore à partir du célèbre garage de la famille Jobs. Très bon état.Une vérification fascinante liée à l'un des grands héros méconnus du premier boom de l'informatique : RadioShack. Les plus grandes innovations technologiques du XXe siècle sont toutes, à des degrés divers, redevables au magasin d'électronique de Boston. Steve Wozniak, qui passait des heures à arpenter les allées de RadioShack lorsqu'il était adolescent, a économisé suffisamment d'argent pour acheter le système pionnier de micro-informatique TRS-80, qu'il a utilisé pour construire sa fameuse "boîte bleue", un appareil illégal qui permettait de passer gratuitement des appels téléphoniques longue distance. La "boîte bleue" est à l'origine du premier partenariat commercial entre Wozniak et Jobs, un duo qui a réussi à fabriquer et à vendre environ 200 boîtes au prix de 150 dollars chacune. Plus tard, Jobs a déclaré à son biographe que sans les boîtes bleues de Wozniak, "". En d'autres termes, il n'y aurait pas eu d'Apple sans RadioShack.Au cours de cette période de l'été 1976, environ quatre mois après avoir fondé l'Apple Computer Company, Jobs et Wozniak travaillent d'arrache-pied à la construction de leur premier produit. Bien qu'initialement conçu comme un kit à souder par l'utilisateur final - comme la plupart des ordinateurs de passionnés de l'époque - l'Apple-1 est devenu un produit fini à la demande de Paul Terrell, propriétaire de The Byte Shop à Mountain View, en Californie, l'un des premiers magasins d'ordinateurs personnels au monde. Terrell a proposé d'acheter 50 ordinateurs - au prix de gros de 500 dollars l'unité et au prix de détail de 666,66 dollars - mais seulement s'ils étaient entièrement assemblés. Par cette demande, Terrell entendait faire passer l'ordinateur du domaine du hobbyiste/enthousiaste à celui du grand public. Wozniak remettra plus tard le bon de commande de Terrell en perspective : "".L'Apple-1 a donc été l'un des premiers ordinateurs "" entièrement assemblés, qui fonctionnait simplement avec quelques accessoires achetés dans un magasin d'électronique local (l'alimentation électrique, le boîtier, le clavier et l'écran n'étaient pas inclus). En tout, sur une période d'environ 10 mois, Jobs et Wozniak ont produit environ 200 ordinateurs Apple-1 et en ont vendu 175. Un superbe chèque signé par le pionnier de l'informatique personnelle innovante.