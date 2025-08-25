Steve Wozniak, cofondateur d'Apple : pourquoi il a renoncé à sa fortune pour le bonheur, il a déclaré « Pour moi, la vie n'a jamais été une question de réussite, mais de bonheur. »

Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, a fait la une pour un commentaire étonnamment franc sur un forum en ligne, réaffirmant sa vision unique de la prospérité. Il a notamment déclaré : "J'ai donné toute ma fortune Apple parce que la richesse et le pouvoir ne sont pas ma raison de vivre. Je m'amuse beaucoup et je suis heureux." Une perspective qui offre un contraste à une époque souvent définie par l'extrême richesse et l'ambition.
Stephen Gary Wozniak, également connu sous le surnom de Woz, est un entrepreneur américain dans le domaine des technologies, ingénieur électricien, programmeur informatique et inventeur. En 1976, il a cofondé Apple Computer avec son premier partenaire commercial, Steve Jobs. Avec l'expert en interface homme-machine Jef Raskin, Wozniak a eu une influence majeure sur le développement initial des concepts originaux du Macintosh de 1979 à 1981. Il a définitivement quitté Apple en 1985.
Ces dernières années, il a contribué au financement de multiples initiatives entrepreneuriales dans des domaines tels que le GPS et les télécommunications, la mémoire flash, les conventions sur la technologie et la culture pop, l'enseignement technique, l'écologie, les satellites et bien d'autres encore. En 2020, Wozniak s'est investi dans le domaine des technologies vertes et a cofondé la nouvelle société appelée « Efforce ». Efforce s'est présentée comme étant la première plateforme d'économie d'énergie basée sur la blockchain dans le monde. Il permet aux contributeurs de bénéficier des économies d'énergie générées par les projets d'efficacité énergétique dans le monde.
Wozniak a consacré son énergie à divers projets philanthropiques et innovants. Il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Electronic Frontier Foundation, a soutenu le Children's Discovery Museum de San Jose et a consacré des décennies à donner des conférences et à lancer diverses entreprises technologiques, dont une axée sur la réduction des débris spatiaux.
En juin 2024, Wozniak est toujours employé chez Apple à titre honorifique depuis son départ en 1985. il continue de fasciner le monde de la technologie non seulement par son génie en ingénierie, mais aussi par sa philosophie remarquablement terre-à-terre sur la vie et la richesse. Alors qu'il venait de fêter son 75e anniversaire, Wozniak a fait la une pour un commentaire étonnamment franc sur un forum en ligne, réaffirmant sa vision unique de la prospérité.
Ce qui distingue vraiment Wozniak de nombreux autres milliardaires du secteur technologique de sa génération, tels que Bill Gates ou Larry Ellison, c'est son attachement constant à une personnalité terre-à-terre, malgré l'accès à une fortune considérable. Cette humilité a été clairement illustrée lorsqu'il a récemment participé à un fil de discussion sur Slashdot.
L'échange en ligne a commencé par une discussion sur le procès en cours de Wozniak contre YouTube. Cependant, un commentateur a orienté la conversation en soulignant la décision prise par Wozniak dans les années 1980 de vendre ses actions Apple, qui vaudraient aujourd'hui une somme astronomique. Le commentateur a écrit : « Un homme intelligent. Un excellent ingénieur. Une mauvaise décision. Cela nous arrive à tous. »
Fidèle à son caractère accessible, Wozniak lui-même est intervenu dans la discussion pour apporter une réponse profonde et « zen ». À partir d'un compte précédemment confirmé comme étant le sien, Wozniak a écrit :
« J'ai donné toute ma fortune Apple parce que la richesse et le pouvoir ne sont pas ma raison de vivre. Je m'amuse beaucoup et je suis heureux. J'ai financé de nombreux musées et groupes artistiques importants à San Jose, ma ville natale, et ils ont donné mon nom à une rue pour me remercier. Je donne maintenant des conférences publiques et je suis arrivé au sommet. Je n'ai aucune idée de ce que je possède, mais après 20 ans de conférences, cela représente peut-être 10 millions de dollars et quelques maisons. Je ne cherche jamais à échapper à l'impôt. Je gagne ma vie grâce à mon travail et je paie environ 55 % d'impôts sur mes revenus. Je suis la personne la plus heureuse qui soit. Pour moi, la vie n'a jamais été une question de réussite, mais de bonheur, qui est le résultat des sourires moins les froncements de sourcils. J'ai développé ces philosophies quand j'avais entre 18 et 20 ans et je ne les ai jamais trahies. »
Sa conviction inébranlable que « le bonheur, c'est le sourire moins le froncement de sourcils » témoigne avec force d'une vie vécue selon ses propres termes, privilégiant le bonheur personnel et le don de soi plutôt que la poursuite incessante d'un empire financier. C'est une perspective qui offre un contraste rafraîchissant à une époque souvent définie par l'extrême richesse et l'ambition.
Un vision qui l'a poussé a critiqué Elon Musk et la manière dont Tesla met à niveau ses véhicules électriques. Il a déclaré que l'interface utilisateur d'un logiciel est « la chose la plus importante », mais que « Tesla est la pire entreprise au monde dans ce domaine ». Steve Wozniak faisait partie des premiers adeptes de Tesla et avait acquis une Tesla Model S. Cependant, il a déclaré qu'il est devenu très méfiant à l'égard de Tesla et de son PDG Elon Musk à la suite d'une série de modifications logicielles qui, selon lui, ont détruit l'expérience de conduite. Selon lui, « l'interface utilisateur actuelle des véhicules Tesla est tout simplement misérable ».
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
