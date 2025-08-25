Steve Wozniak, cofondateur d'Apple : pourquoi il a renoncé à sa fortune pour le bonheur, il a déclaré « Pour moi, la vie n'a jamais été une question de réussite, mais de bonheur. »

« J'ai donné toute ma fortune Apple parce que la richesse et le pouvoir ne sont pas ma raison de vivre. Je m'amuse beaucoup et je suis heureux. J'ai financé de nombreux musées et groupes artistiques importants à San Jose, ma ville natale, et ils ont donné mon nom à une rue pour me remercier. Je donne maintenant des conférences publiques et je suis arrivé au sommet. Je n'ai aucune idée de ce que je possède, mais après 20 ans de conférences, cela représente peut-être 10 millions de dollars et quelques maisons. Je ne cherche jamais à échapper à l'impôt. Je gagne ma vie grâce à mon travail et je paie environ 55 % d'impôts sur mes revenus. Je suis la personne la plus heureuse qui soit. Pour moi, la vie n'a jamais été une question de réussite, mais de bonheur, qui est le résultat des sourires moins les froncements de sourcils. J'ai développé ces philosophies quand j'avais entre 18 et 20 ans et je ne les ai jamais trahies. »