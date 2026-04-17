Le MacBook Neo d'Apple, au prix de 599 $, est en rupture de stock pour le mois d'avril 2026 : face à une forte demande, Apple a revu à la hausse ses prévisions de livraisons à plus de 10 millions d'unités

Le MacBook Neo d'Apple a connu un énorme succès, et il est toujours très demandé plus d'un mois après son lancement. Le MacBook Neo ne coûte que 599 $, et alors que les fabricants de PC augmentent leurs prix en raison de la pénurie mondiale de RAM, le prix bas du Neo et l'attrait d'Apple sont encore plus séduisants. Les commandes de MacBook Neo passées sur l'Apple Store en ligne ne seront livrées aux clients qu'en mai. Apple a revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour cet appareil, passant de « plusieurs millions » d'unités à plus de 10 millions, ses principaux partenaires de fabrication, Foxconn et Quanta, s'organisant pour soutenir cette montée en puissance.
Mac est une marque d'ordinateurs personnels conçus et commercialisés par Apple depuis 1984. Ce nom est l'abréviation de Macintosh (son nom officiel jusqu'en 1999), en référence à la pomme McIntosh. La gamme actuelle comprend les ordinateurs portables MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que les ordinateurs de bureau iMac, Mac Mini et Mac Studio. Les Mac sont actuellement vendus avec le système d'exploitation macOS d'Apple, basé sur Unix, qui n'est pas concédé sous licence à d'autres fabricants et est exclusivement fourni avec les ordinateurs Mac. Ce système d'exploitation a remplacé le système d'exploitation Macintosh d'origine d'Apple, qui a porté divers noms tels que System, Mac OS et Classic Mac OS.
En mars 2026, Apple a annoncé son nouveau MacBook le moins cher jamais commercialisé. Le nouveau MacBook Neo d'Apple fonctionne avec une puce de la série A de classe iPhone, ce qui permet à la société de réduire considérablement son prix de départ tout en conservant un design léger et coloré. Avec un prix de départ de 599 dollars, le MacBook Neo représente la tentative d'Apple la plus claire à ce jour de concurrencer les Chromebooks et les ordinateurs portables Windows d'entrée de gamme.
Le MacBook Neo d'Apple a connu un énorme succès, et il est toujours très demandé plus d'un mois après son lancement. Le MacBook Neo ne coûte que 599 $, et alors que les fabricants de PC augmentent leurs prix en raison de la pénurie mondiale de RAM, le prix bas du Neo et l'attrait d'Apple sont encore plus séduisants. Les commandes de MacBook Neo passées sur l'Apple Store en ligne ne seront livrées aux clients qu'en mai, ce qui signifie qu'il est en rupture de stock pour le mois d'avril. Toutes les couleurs et les configurations SSD de 256 Go et 512 Go seront livrées au plus tôt entre le 1er et le 8 mai.
Certains magasins Apple disposent aujourd'hui de stocks en magasin pour certaines couleurs, mais d'autres n'en auront pas avant le 11 mai. Les revendeurs tiers ne semblent pas disposer de stocks immédiats, Best Buy et Target indiquant des délais de livraison d'au moins une semaine. La demande a dépassé les attentes, et Apple accélère la production. Apple prévoit désormais d'expédier 10 millions d'unités en 2026, contre une estimation initiale de cinq à six millions. Après le lancement du MacBook Neo, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré qu'Apple avait connu sa « meilleure semaine de lancement jamais enregistrée pour les nouveaux clients Mac ».
Face à une demande en forte hausse, Apple a revu à la hausse ses prévisions de livraisons
Le lancement du Mac à petit prix dApple a surpris beaucoup de monde, mais ses ventes pourraient savérer bien meilleures que prévu. La société aurait passé une commande supplémentaire urgente de MacBook Neo après que les ventes initiales de ce nouvel ordinateur portable à petit prix aient dépassé les prévisions initiales. Un nouveau rapport de MoneyUDN affirme qu'Apple a revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour cet appareil, passant de « plusieurs millions » d'unités à plus de 10 millions, ses principaux partenaires de fabrication, Foxconn et Quanta, s'organisant pour soutenir cette montée en puissance.
Selon le rapport, lattrait du MacBook Neo est assez évident. À 599 $, il est décrit comme lordinateur portable le plus abordable dApple à ce jour, et ce prix dentrée de gamme plus bas semble avoir déclenché une vague dachats mondiale. Des rapports affirment que le MacBook Neo est déjà en rupture de stock, Apple étant désormais confronté à des pénuries alors que la demande ne cesse de grimper.
C'est là qu'interviennent les allégations de commandes urgentes. Il semblerait que Foxconn produise le MacBook Neo à la fois en Chine et au Vietnam, tandis que Quanta serait également impliqué en tant que partenaire de fabrication. Le rapport ajoute en outre que les fournisseurs d'Apple ne commentent pas les clients ou les produits spécifiques, de sorte que ces allégations restent fondées sur des sources anonymes de la chaîne d'approvisionnement.
Apple aurait apparemment sous-estimé l'ampleur de la demande pour un ordinateur portable Mac à moindre coût, et tente désormais de rattraper son retard. Et rien ne le montre plus clairement que les délais de livraison. Le MacBook Neo a été mis en vente dans le monde entier le 11 mars, et les commandes actuelles passées via la boutique en ligne d'Apple indiquent des délais de livraison compris entre le 24 avril et le 1er mai. Ce retard de livraison montre que l'approvisionnement est déjà sous pression.
Le rapport affirme également que les stocks d'Apple de la puce A18 s'épuisent rapidement, ce qui pourrait aggraver encore davantage le problème d'approvisionnement d'Apple si la demande reste forte. Apple pourrait être à court de puces A18 Pro avant d'avoir pu satisfaire la demande pour le MacBook Neo. Apple pourrait devoir relancer la production de puces A18 Pro, qui a pris fin, ou commencer à utiliser une puce A19 Pro à la place.
Source : MoneyUDN
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