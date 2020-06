Pendant des années, la fonctionnalité Boot Camp d’Apple a permis aux utilisateurs Mac de faire tourner Windows sur leur machine. Mais des tests effectués par Apple ont montré que cela ne sera pas possible pour les Mac basés sur ARM, que Tim Cook, le PDG d'Apple, a présenté le 22 juin, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2020. « Nous ne pouvions pas démarrer ces machines directement sur une version x86 de Windows, ce que fait le Boot Camp d'aujourd'hui », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple.Techniquement, Windows 10 pourrait fonctionner sur un PC basé sur Apple Silicon, les nouveaux processeurs mis au point par la marque à la pomme. Mais la licence de Microsoft ne permet pas de lancer le système d’exploitation sur ces nouveaux appareils. Pour l’instant, Microsoft ne distribue en effet le système d’exploitation Windows 10 on ARM qu’avec des « Always Connected PC », des ordinateurs dotés d’un processeur Qualcomm Snapdragon.Si Microsoft ne changera pas sa licence pour Windows on ARM, les utilisateurs Mac devront s’en tenir à un appareil tournant avec un processeur Intel, qu’Apple va encore produire avant la fin de la transition Intel-Apple Silicon, prévue en 2022. Et même si Microsoft changeait sa licence, Apple devrait créer des pilotes Windows on ARM pour que le système d’exploitation puisse fonctionner sur les Mac Apple Silicon. Néanmoins, Apple a promis de continuer à « soutenir et à publier de nouvelles versions de MacOS pour les Mac basés sur Intel pendant les années à venir ».Par ailleurs, Boot Camp est toujours présent dans macOS Big Sur, le nouveau système d’exploitation pour Mac présenté lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2020. Mais celui-ci n’apparaît pas dans la liste des applications compatibles avec Apple Silicon.Toutefois, cette impossibilité à lancer Windows 10 on ARM sur les nouveaux Mac, qui sortiront avant la fin de cette année, reste provisoire, étant donné que Microsoft fait partie des premiers éditeurs convaincus par Apple Silicon. En effet, la version native de Microsoft Office fonctionne déjà sur les processeurs de la marque à la pomme.Source : VidéoUtilisez-vous Windows sur un Mac ? Si oui, quel est votre avis sur cette impossibilité à exécuter Windows sur Mac ?D'après vous, si cette impossibilité devient définitive, quels seraient les conséquences pour les propriétaires de Mac utilisant Windows ?