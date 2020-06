Tim Cook, PDG d'Apple, lors de la présentation d'Apple Silicon

Comme les rumeurs l’indiquaient, il n’y aura plus de processeurs Intel dans les Mac. Hier soir, lors de sa keynote d’ouverture de la WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), Apple a annoncé qu’il allait équiper tous ses prochains Mac avec ses propres processeurs, appelés Apple Silicon. Le premier appareil tournant avec Apple Silicon sera commercialisé d’ici la fin de l’année et la transition va durer environ deux ans.« Depuis le début, les Mac ont toujours adopté de grands changements pour rester à la pointe de l’informatique personnelle. Aujourd’hui, nous annonçons notre transition vers Apple Silicon, ce qui fait de ce jour un jour historique pour les Mac. Avec ses puissantes fonctionnalités et ses performances de pointe, Apple Silicon rendra les Mac plus forts et plus performants que jamais. Je n’ai jamais été aussi enthousiaste à propos de l’avenir des Mac », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple.Cette conférence est donc marquée par l’annonce de la fin du partenariat exclusif conclu par Apple avec Intel. Pour rappel, Steve Jobs a officialisé en juin 2005 une transition des produits de la marque à la pomme vers des processeurs Intel. Ce n’est pas la première fois qu’Apple change de fabricant de microprocesseurs. Dans les années 90, la marque était déjà passée des 68K de Motorola vers les PowerPC d’IBM, qui précédaient ceux d’Intel.La firme de Cupertino précise que le projet de développement de ses propres processeurs avait débuté il y a une dizaine d’années. « Le résultat est une architecture évolutive conçue sur mesure pour l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, qui est à la tête du secteur en termes de caractéristiques et de performances par watt uniques, et qui fait de chacun d'eux le meilleur de sa catégorie », explique Apple.« En s'appuyant sur cette architecture, Apple conçoit une famille de SoC pour les Mac. Cela donnera aux Mac des performances par watt à la pointe de l'industrie et des GPU plus performants, permettant aux développeurs d'applications d'écrire des applications professionnelles et des jeux haut de gamme encore plus puissants. Et l'accès à des technologies telles que le moteur neuronal fera du Mac une plate-forme étonnante pour les développeurs qui souhaitent utiliser l'apprentissage machine. Cela permettra également de créer une architecture commune à tous les produits Apple, ce qui facilitera grandement l'écriture et l'optimisation des logiciels pour l'ensemble de l'écosystème Apple », ajoute la société.Apple assure que les Mac fonctionnant avec des processeurs Intel bénéficieront toujours de nouvelles versions de macOS. D’ailleurs, l’exécution sans modification des logiciels conçus et compilés pour les macOS à base de processeur Intel sera possible grâce à Rosetta 2. Cette dernière est la deuxième version de Rosetta, l’outil conçu pour la transition IBM-Intel. L'entreprise précise que « grâce à la technologie de traduction de Rosetta 2, les utilisateurs pourront exécuter les applications Mac existantes qui n'ont pas encore été mises à jour, y compris celles qui sont dotées de plug-ins. La technologie de virtualisation permet aux utilisateurs d'exécuter Linux. Les développeurs peuvent également rendre leurs applications iOS et iPadOS disponibles sur le Mac sans aucune modification ».« Les développeurs peuvent désormais commencer à mettre à jour leurs applications pour profiter des capacités avancées d'Apple Silicon dans le Mac. Cette transition établira également une architecture commune à tous les produits Apple, ce qui permettra aux développeurs d'écrire et d'optimiser beaucoup plus facilement leurs applications pour l'ensemble de l'écosystème », explique Apple.Par ailleurs, Apple Silicon a déjà convaincu deux partenaires. Microsoft et Adobe ont en effet des versions natives de leurs logiciels fonctionnant sur les processeurs de la marque à la pomme. La possibilité d’installer Windows sur les prochains Mac reste toutefois à déterminer, la procédure étant facilitée lors du passage à l’utilisation des processeurs Intel.Source : Apple , VidéoQu'en pensez-vous ?