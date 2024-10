Apple change d'avis et rend la RAM de 16 Go standard sur le MacBook Air, après avoir insisté sur le fait que 8 Go de mémoire unifiée équivalent à 16 Go de RAM normale

Apple a dévoilé aujourd'hui le nouveau MacBook Pro, équipé de la famille de puces M4 - M4, M4 Pro et M4 Max - offrant des performances beaucoup plus rapides et des capacités améliorées. Le nouveau MacBook Pro est conçu pour Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui transforme la façon dont les utilisateurs travaillent, communiquent et s'expriment, tout en protégeant leur vie privée. Disponible dès à présent en noir et argent, le MacBook Pro 14 pouces offre les performances ultra-rapides du M4 et trois ports Thunderbolt, ainsi que 16 Go de mémoire, le tout pour seulement 1 599 $. Les modèles de 14 et 16 pouces avec M4 Pro et M4 Max offrent Thunderbolt 5 pour des vitesses de transfert plus rapides et une connectivité avancée. Tous les modèles comprennent un écran Liquid Retina XDR qui s'améliore encore avec une toute nouvelle option d'affichage à nano-texture et une luminosité allant jusqu'à 1000 nits pour les contenus SDR, un appareil photo avancé Center Stage de 12MP, ainsi qu'une autonomie de batterie allant jusqu'à 24 heures, la plus longue jamais atteinte par un Mac. Le nouveau MacBook Pro est disponible en précommande dès aujourd'hui, et sera disponible à partir du 8 novembre.", a déclaré John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple. "Conçue à partir de la technologie 3 nanomètres de deuxième génération, la famille M4 est la gamme de puces la plus avancée pour un ordinateur personnel. La famille M4 offre des performances phénoménales en matière de CPU monotâche avec le cœur de CPU le plus rapide au monde, ainsi que des performances exceptionnelles en matière de CPU multithread pour les charges de travail les plus exigeantes. Associé à des accélérateurs d'apprentissage automatique dans le CPU, à un GPU avancé et à un moteur neuronal plus rapide et plus efficace, le silicium d'Apple est conçu dès le départ pour offrir des performances incroyables en matière d'IA. Avec une mémoire unifiée plus rapide, chaque puce inclut également une bande passante mémoire accrue, de sorte que les grands modèles de langage (LLM) et d'autres projets de grande envergure s'exécutent sans problème et sur l'appareil. En outre, les performances par watt de la famille M4, qui sont les meilleures du secteur, permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une autonomie de 24 heures, ce qui repousse les limites de ce que les utilisateurs peuvent faire avec une seule charge.MacBook Air est l'ordinateur portable le plus populaire au monde, et avec Apple Intelligence, il est encore meilleur. Désormais, les modèles M2 et M3 doublent la mémoire de départ, qui passe à 16 Go, tout en maintenant le prix de départ à 999 $ seulement - un excellent rapport qualité-prix pour l'ordinateur portable le plus vendu au monde.