Apple a fortement augmenté ses prix, jusqu'à +300 $, sur l'ensemble de ses gammes Mac et iPad, alors que la forte hausse de la demande liée à l'IA entraîne une pénurie mondiale de mémoire et de stockage

Apple a augmenté les prix de ses gammes de MacBook et diPad, répercutant pour la première fois sur les consommateurs la hausse des coûts de la mémoire et du stockage, alors que la demande liée à lintelligence artificielle met à rude épreuve lapprovisionnement en composants. Du côté des Mac, le MacBook Neo dentrée de gamme passe de 599 $ à 699 $, et le modèle MacBook Air 512 Go coûte désormais 1 299 $, soit 200 $ de plus. En outre, liPad Air 128 Go passe de 599 $ à 749 $, et liPad Pro Wi-Fi 256 Go passe de 999 $ à 1 199 $. Dans un communiqué, Apple a désigné lexpansion fulgurante des infrastructures dIA comme le moteur de cette crise
Tim Cook, PDG dApple, a déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal (WSJ) que la hausse des coûts des puces mémoire, alimentée par la demande en intelligence artificielle (IA), rendait inévitable une augmentation des prix des produits de la marque. Le dirigeant a expliqué que les contraintes d'approvisionnement et la flambée des prix des semi-conducteurs, notamment de la mémoire vive (RAM), pesaient sur les marges de l'entreprise. Apple na toutefois pas précisé de calendrier ni indiqué quels produits seraient concernés, mais les analystes sattendent à une hausse des prix des appareils Apple dès 2026, alors que le secteur technologique dans son ensemble répercute les pressions sur les coûts liés aux puces mémoire sur les consommateurs.
Récemment, Apple a augmenté les prix de ses gammes de MacBook et diPad, répercutant pour la première fois sur les consommateurs la hausse des coûts de la mémoire et du stockage, alors que la demande liée à lintelligence artificielle met à rude épreuve lapprovisionnement en composants. Cinq produits voient leur prix augmenter.
Du côté des Mac, le MacBook Neo dentrée de gamme passe de 599 $ à 699 $, soit une hausse de 100 $ ; le modèle MacBook Air 512 Go coûte désormais 1 299 $, soit 200 $ de plus ; et le MacBook Pro 1 To passe à 1 999 $, soit une augmentation de 300 $. Deux modèles diPad suivent le mouvement : liPad Air 128 Go passe de 599 $ à 749 $, et liPad Pro Wi-Fi 256 Go passe de 999 $ à 1 199 $. La boutique en ligne dApple a brièvement cessé de fonctionner avant de revenir en ligne avec les nouveaux prix.
Dans un communiqué, Apple a désigné lexpansion fulgurante des infrastructures dIA comme le moteur de cette crise, déclarant textuellement : « Lexpansion rapide des centres de données dédiés à lIA a entraîné une hausse extraordinaire de la demande en mémoire et en stockage. Nous navons jamais vu le prix dun composant augmenter autant, aussi rapidement. » Lentreprise a également reconnu avoir « atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix dun certain nombre de produits », une formulation qui laisse entendre que dautres hausses pourraient suivre.
Le PDG Tim Cook avait laissé entendre que cette mesure allait être prise. « Cest une crise sans précédent depuis un siècle », a déclaré Cook la semaine dernière. « Je nai jamais rien vu de tel dans aucun domaine en plus de 40 ans. » Les prix des composants de mémoire et de stockage ont quadruplé au cours des trois derniers trimestres, les fournisseurs de puces ayant réorienté leur production pour répondre aux besoins en mémoire à haut débit des fermes de serveurs dIA.
Lannonce récente nétait pas la première mesure prise par Apple en réponse à la pénurie de composants. Cette tendance sétait déjà manifestée avec le Mac mini : en mai, Apple avait discrètement retiré de la vente son modèle à 599 dollars avec 256 Go, ne laissant que la version à 799 dollars comme option la moins chère disponible. Apple sappuie également depuis longtemps sur les tarifs des extensions de stockage pour augmenter la valeur moyenne des transactions.
La pression sétend au-delà des ordinateurs et des tablettes. Un analyste a déclaré que le surcoût lié à la hausse des prix des composants pourrait atteindre environ 200 dollars par iPhone, les ajustements de prix de vente au détail compris entre 150 et 200 dollars étant susceptibles de toucher plus durement les modèles haut de gamme dotés dune mémoire importante que les modèles dentrée de gamme. D'autres prévoient que tous les modèles diPhone du prochain cycle de lancement seront équipés de 12 Go de RAM, un seuil quApple considère apparemment comme nécessaire pour que lensemble de ses fonctionnalités « Apple Intelligence » puisse fonctionner sur le nouveau matériel.
Au cours de cette année, lindustrie technologique anticipe un choc majeur lié à la pénurie de mémoire. Le prix de la mémoire a triplé, quadruplé, voire sextuplé selon le type de puce, tout cela parce que les entreprises spécialisées dans l'IA en font la chasse. Ce déficit de l'offre pourrait sétendre sur une décennie et provoquer la disparition de certains produits, voire d'entreprises entières. Les consommateurs ne sont pas épargnés : le prix du matériel neuf commence à grimper. Cette hausse de prix affectera durablement tout ce qui contient de la mémoire, notamment les ordinateurs, les consoles de jeu, les tracteurs agricoles, les équipements médicaux, etc. Et la situation empire.
Source : Apple
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